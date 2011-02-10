Суд заборонив знести будівлю музею радянських військ в Івано-Франківську

Суд заборонив будівельній компанії знести будівлю музею радянських військ “Герої Дніпра” в Івано-Франківську.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні правової роботи та внутрішньої політики Івано-Франківської облдержадміністрації, 8 лютого 2011 року Господарський суд Івано-Франківської області продовжив розгляд справи за позовом ТОВ “МАОДОТ-І” до Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України та Міністерства оборони України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та стягнення з Західного управління капітального будівництва МО на користь ТОВ “МАОДОТ-І” плати за зберігання матеріалів, отриманих в результаті демонтажу, списання будівель і споруд у розмірі 11 млн. 541 тис. 401 грн. 46 коп., а також знесення споруд колишнього військторгу та Музею бойової слави в Івано-Франківську, який є філією Національного військово-історичного музею України. Суд відмовив ТОВ “МАОДОТ-І” у частині знесення будівель і стягнення на їхню користь понад 11 млн. грн. Рішення суду може бути оскаржене до вищої судової інстанції.

Напередодні голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК виступив категорично проти знесення в Івано-Франківську приміщення музею "Герої Дніпра". За його словами, «обласна влада наскільки зможе, буде спам’ятовувати тих, хто хоче це зробити (зруйнувати будівлю – УНІАН)». «Я за власні кошти готовий відправити їх до Праги, де за 50 метрів від штаб-квартири Ради Європи стоїть обеліск радянському воїну, в центрі Праги. – наголосив М.ВИШИВАНЮК. - В Австрії, у Відні, теж є подібний пам’ятник. Не було б перемоги у Другій світовій війні - не було б України. У нацистів у планах цього не було. Це гріх, все одно що на цвинтарі забирати могили і щось там побудувати».

Довідка УНІАН. 24 вересня 2004 року між Міністерством оборони України і приватною структурою було укладено договір №1532, згідно з яким ряд будівель в Івано-Франківському і Коломийському гарнізонах, що до цього були власністю Міноборони, передавалися цій фірмі в обмін на житло для військовослужбовців. До переліку входили і споруди на території колишнього військового містечка, де міститься музей. 26 грудня 2005 року Західним управлінням капітального будівництва МО України та ТОВ «МАОДОТ» було укладено договір №227/БД-1СПЗ на пайову участь у будівництві об’єкта житлово-цивільного призначення на землі військового містечка №13 (м.Івано-Франківськ) площею 17,36 га. У подальшому до зазначеної угоди було укладено ряд додаткових угод.

У дирекції музею стверджують, що «земельна ділянка площею 17,36 га на території військового містечка №13 не передавалася до земель запасу Івано-Франківської міської ради. Земля досі належить Міноборони України. Не зважаючи на це, міська влада передала землю, яка фактично їй не належить, в оренду ТОВ «МАОДОТ» для будівництва житлового мікрорайону, включивши сюди ще й ділянки, займані будівлею музею.

Керівництво компанії ТОВ “МАОДОТ-І” у грудні 2010 року подало позов у Господарський суд Івано-Франківської області до Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України та Міністерства оборони України з вимогою усунути перешкоди в користуванні відповідною земельною ділянкою.