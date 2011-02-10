Янукович призначив гендиректора Укрспецекспорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра ПЕРЕГУДОВА генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Текст указу від 9 лютого розміщено на сайті глави держави.

До видання цього указу Д.ПЕРЕГУДОВ був виконувачем обов’язків гендиректора “Укрспецекспорту”.

Як відомо, Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” входить до Державного концерну “Укроборонпром”.