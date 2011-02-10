Експерт вважає, що комуністи можуть вийти з коаліції

Представники великого капіталу можуть використати вигнаного з КПУ Леоніда ГРАЧА для роздроблення лівих сил.

Таку думку висловив директор Центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій РОМАНЕНКО в коментарі, переданому УНІАН.

Як відзначив експерт, «зараз ми бачимо, що Л.ГРАЧ грає в типову гру на контрхід, прагнучи надати максимально скандальний характер своїм повідомленням. Останнє інтерв`ю Леоніда Івановича «Обкому» інакше як істерикою не назвеш, оскільки ряд тез, які він там закинув, - за межею пристойності навіть для української політики».

На думку Ю.РОМАНЕНКА, подібний характер заяв Л.ГРАЧА свідчить, що він чудово усвідомлює, що лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО «технічно переграв його. Тому Л.ГРАЧУ нічого не залишилося, як різко підвищити рівень критики, щоб утримувати у фокусі увагу ЗМІ до даної ситуації».

Водночас Ю.РОМАНЕНКО вважає, що є кілька позитивних моментів у цій ситуації: «По-перше, вигнання Л.ГРАЧА різко підвищило інтерес суспільства до лівих в Україні. Очевидно, що необхідність внутрішньої реструктуризації для КПУ, та й інших лівих партій не просто назріла, а й перезріла. Певна річ, смішно з вуст Л.ГРАЧА, за спиною якого бізнес-група з аквапарками, готелями та іншою атрибутикою процвітаючого бізнесмена, чути риторику про побудову «ленінської партії». Однак, в той же час, комуністи, хочуть того чи не хочуть, мають відповісти сьогодні на запитання, які хвилюють суспільство: якою має бути соціальна політика, якою може бути пенсійна реформа, Житловий кодекс тощо. Інакше їх виштовхнуть. По-друге, очевидно, що виключення Л.ГРАЧА дає КПУ реальний шанс розпочати модернізацію партії відповідно до сьогоднішніх реалій».

Як сказав Ю.РОМАНЕНКО, «після того, як Л.ГРАЧ пішов, до Кримського відділення КПУ готова увійти низка громадських лідерів з організаціями. Вони чудово розуміють, що КПУ має перспективу взяти від 6 до 10% голосів на парламентських виборах, а Крим має традиційно високий відсоток електорату, який підтримує лівих. Сьогодні комуністи отримали прекрасну можливість використати Крим як пілотний регіон, де можна обкатати нові підходи і стратегії напередодні парламентської кампанії 2012 року».

Негативною складовою даної ситуації, на думку експерта, є те, що «об`єктивно гра Л.ГРАЧА може привернути увагу великого капіталу, який зацікавлений у тому, щоб на лівому фланзі не було сильних конкурентів».

«Якщо КПУ почне виходити з коаліції (а, враховуючи, що комуністи відмовилися підтримати пенсійну і житлову реформи, ймовірність цього не така вже й мала), то Л.ГРАЧА можуть використати для роздроблення лівих, виділивши йому відповідні ресурси», - резюмував Ю.РОМАНЕНКО.