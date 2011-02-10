Томенко прогнозує відставку Азарова вже навесні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує відставку Кабінету міністрів Миколи АЗАРОВА наприкінці весни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

Він відзначив, що відставкою Кабміну Президент Віктор ЯНУКОВИЧ зможе подолати протестні настрої в українському суспільстві. «Незадоволеність населення діями нинішньої влади в Україні зараз збільшується… Ціни зростають… 90% населення проти пенсійної реформи і збільшення віку виходу на пенсію… Можливо, Президент спочатку звільнить тільки тих міністрів, які відповідальні за провал реформ, а всіх інших на чолі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ - ближче до травня», - припустив М.ТОМЕНКО.