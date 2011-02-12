ЄНП підготує доповідь по Україні

Європейська народна партія (ЄНП) підготує доповідь по ситуації в Україні.

Про це повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ, який 10-11 лютого брав участь у засіданні Політичної асамблеї ЄНП.

“Було прийнято рішення у рамках спеціальної робочої групи підготувати доповідь про політичну ситуацію в Україні”, - сказав він.

“Це один з інструментів, які існують у рамках ЄНП, коли події в тій чи іншій країні викликають стурбованість і свідчать про певні тенденції, створюється спеціальна робоча група, яка у рамках відповідних структур більш ретельно вивчає цю ситуацію”, - додав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що головною метою доповіді є ґрунтовне вивчення ситуації, у тому числі на місці, шляхом зустрічі з представниками політичних партій та неурядового громадянського суспільства та підготовка, на основі вивчених даних, ґрунтовних висновків і рекомендацій щодо того, що може бути зроблено в європейських інституціях, а також у Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ та ряді інших міжнародних структур для збереження європейської перспективи України, повернення в Україну справжньої політичної конкуренції, недопущення подальшого згортання прав і свобод в Україні.