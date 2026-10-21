Євросоюз залучить до фінансування України ще дві країни, - Politico

На тлі роботи над зміцненням зв’язків із цими країнами Брюссель також шукає партнерів, готових допомогти покрити зростаючі витрати Києва.

Євросоюз готується переконати Канаду та Велику Британію збільшити обсяг фінансової підтримки України, щоб покрити дефіцит у розмірі 70 млрд євро, з яким країна може зіткнутися наступного року.

Як повідомили виданню POLITICO джерелав Євросоюзі, в умовах зростаючих фінансових потреб Києва та невизначеності щодо підтримки з боку США, Брюссель вважає за доцільне звернутися по кошти до союзників, які не входять до Євросоюзу.

Видання зазначило, що хоча заклики допомогти Україні лунають не вперше, однак зараз ситуація суттєво змінилася. Зокрема, Росія посилила наступ, конфлікт на Близькому Сході призводить до зростання витрат, а позиція США стала набагато сприятливішою для Кремля.

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"У результаті основний тягар підтримки життєздатності України лягає на плечі Європи та інших союзників", – зазначило видання.

Брюссель готується до переговорів із Лондоном та Оттавою з цього питання, але очікувати укладення будь-якої офіційної угоди не варто.

Джерела видання в дипломатичних і політичних колах ЄС особливо наголосили, що заклик до фінансування України жодним чином не є критикою на адресу Великої Британії чи Канади. Суть, за їхніми словами, полягає в тому, що потреби Києва зросли.

Як зазначив представник Єврокомісії, питання про те, як покрити фінансові потреби України, стало "центральною темою кожної зустрічі" з партнерами, які підтримують Київ.

"Нам потрібно мислити ширше і масштабніше", – прокоментував представник Єврокомісії.

При цьому, як зазначило видання, у Єврокомісії поки що не уточнили, про що саме проситимуть партнерів. Джерело видання в дипломатичних колах зазначило, що ЄС ще має визначити, "якою мірою вдасться налагодити взаємодію".

Фінансова допомога від партнерів України

Видання зазначило, що Велика Британія заявила, що виділила Україні загалом 25 млрд фунтів стерлінгів, а Канада пообіцяла надати 5,4 млрд євро у вигляді військової підтримки та 8,2 млрд євро як пряму фінансову допомогу.

За даними ЄС, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ він надав Україні понад 231 млрд євро. Ця сума включає військову допомогу, бюджетну підтримку та гарантії, допомогу українським біженцям, а також кошти, отримані від використання заморожених російських активів. Один із високопоставлених дипломатів ЄС охарактеризував цей обсяг як "більший, ніж очікувалося".

Фінансові потреби України: новини

Як повідомляв УНІАН, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на частку Євросоюзу припадає 80% усієї зовнішньої допомоги Україні. "Нам вкрай необхідно, щоб інші партнери також активізували свої зусилля", – підкреслила вона.

Євросоюз зобов’язався надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. При цьому Брюссель розраховував, що Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія виділять ще 45 млрд євро. Однак уряди цих країн поки що не підтвердили обсяги підтримки та не приступили до її фактичного надання.

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