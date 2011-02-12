Януковичу вже обіцяють 70% голосів у Івано-Франківській області

У 2015 році за Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Івано-Франківській області проголосують 70% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

За його словами, «я ще раз нагадую, що буду працювати з Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ до 2020 року».

Губернатор попросив журналістів запам’ятати сьогоднішній день. «І запам’ятайте сьогоднішню дату, сьогоднішню прес-конференцію, сьогоднішній мій прогноз, коли Франківська область у 2015 році проголосує за Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА – 70 відсотків голосів”, - наголосив М.ВИШИВАНЮК. За його словами, “цей прогноз базується на тому, що різко буде піднято рівень життя, добробут наших людей за рахунок збільшення інвестицій в економіку нашої держави».