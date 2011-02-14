Литвина обурило, що нардепи лають ВР, а людям це подобається

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН бачить можливість зменшення критики на адресу парламенту лише шляхом зміни виборчої системи.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, коментуючи висловлювання щодо неякісної роботи ВР та перетворення її в філіал Адміністрації Президента.

"Я вважаю, що кожен має право і підстави висловлювати подібні судження. Разом з тим всі, хто висловлюють такі судження, повинні виходити з того, що вони голосували за цей склад парламенту", - вважає його керівник.

За словами В.ЛИТВИНА, вражає той факт, що “тон такому негативу” задають окремі народні депутати, і що показово, людям це подобається.

"Уявіть собі, якщо людина яка, працює в педагогічному колективі вчителем, розповідала б, що в школі всі негідники, або лікар, який працює в районній лікарні, розповідав, що всі погані, один він гарний. Як би до них ставилися?", - поцікавився В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що не збирається захищати Верховну Раду, але ці особи паплюжать країну та себе особисто.

"Набагато складніше для таких людей зайнятися практичною роботою, причому за пристойну заробітну плату", - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер зауважив, що підстав для критики сьогодні достатньо, але потрібно дивитися, що потрібно зробити, аби змінити ситуацію.

"Я вважаю, що у Верховній Раді не може бути принцип, що одна частина має рацію, а інша завжди ні... Лікувати проблему треба радикально, змінивши правила формування вищого законодавчого органу країни", - наголосив він.

В.ЛИТВИН переконаний, що потрібно перейти на принцип, коли люди мають можливість обирати конкретну особистість на контролювати її.

"Тоді будуть зняті всі питання", - додав він.