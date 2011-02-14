Нардеп - власник «надто самостійної» картки чекає на виклик до ГПУ

Народний депутат України Володимир АР`ЄВ розраховує, що Генеральна прокуратура до кінця тижня відреагує на його заяву щодо незаконного використання картки для голосування під час ухвалення у Верховній Раді закону про зміни до Конституції.

Про це В. АР`ЄВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я не знаю, на якому етапі перебуває слідство чи перевірка. Я не знаю взагалі, що там відбувається в Генеральній прокуратурі, оскільки мені після повернення (зі США — УНІАН) жодного разу ніхто не подзвонив, не викликав... Але спливає час, коли Генеральна прокуратура повинна надати мені якусь відповідь щодо моєї заяви. Я думаю, що до кінця тижня за законом вони мають це зробити", - сказав В.АР`ЄВ.

Водночас, за його словами, сьогодні його запевнили в Секретаріаті Верховної Ради, що до кінця сьогоднішнього дня внесуть зміни до офіційних результатів голосування за закон про внесення змін до Конституції. "Мені чітко пообіцяли, що до кінця сьогоднішнього дня результати мого голосування буде змінено. Бо інакше я йду до суду і вимагаю взагалі, щоб це голосування було визнано недійсним через фальсифікацію мого голосування. У мене на це право є", - підкреслив депутат.

Проте В.АР`ЄВ вважає, що звернення до суду щодо визнання незаконним в цілому голосування за зміни до Конституції можливе за умови, якщо з аналогічними заявами виступлять ще 10 депутатів. "Поки що я один заявив, що мій голос був сфальсифікований. Якщо до мене приєднаються ще 10 депутатів, ми тоді можемо написати спільну заяву до суду про визнання цього голосування недійсним", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

В.АР`ЄВ заявив, що не голосував за внесення змін до Конституції України, тому що перебуває у США. За інформацією прес-служби партії «Народна самооборона», В.АР’ЄВ наголосив: «Я з карткою для голосування. А вона «проголосувала» за зміни до Конституції. Буду ініціювати внутрішнє розслідування у Верховній Раді».