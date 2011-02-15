Плющ допомагатиме Януковичу проводити реформи

Народний депутат Іван ПЛЮЩ заявляє, що увійде до складу створюваної у Верховній Раді групи «Реформи заради майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи оголошену у сесійній залі ВР головою парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ заяву про вихід І.ПЛЮЩА із фракції НУ-НС.

За словами І.ПЛЮЩА, на сьогодні фактичним лідером цієї групи є народний депутат Ігор РИБАКОВ.

Він наголосив: «Мені імпонує назва групи. Я хочу, щоб ми на законодавчому рівні допомогли Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ провести реформи». «Я свідомий, що без цих реформ покращити життя українського народу неможливо», - додав І.ПЛЮЩ.

За його словами, в апарат парламенту подано документи для реєстрації групи.

На уточнююче запитання, скільки на сьогодні налічується депутатів у групі, І.ПЛЮЩ не зміг відповісти, лише сказав: «Я підписувався двадцятим». При цьому він уточнив, що ставив свій підпис «на минулому тижні».

І.ПЛЮЩ нагадав, що після перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах написав заяву про входження до парламентської коаліції, оскільки «кожен із нас, незалежно від того, голосував він чи не голосував за ЯНУКОВИЧА, повинен допомогти йому реалізувати свою програму, в результаті якої ми станемо заможніші, щасливі». За його словами, він шкодує, що йому не вдалося «переконати фракцію НУ-НС піти у коаліцію і таким чином впливати на ЯНУКОВИЧА і ситуацію».

І.ПЛЮЩ наголосив, що, по суті, фракції НУ-НС давно не існує, оскільки на її засідання завжди збиралося не більше 30 народних депутатів.