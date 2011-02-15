Янукович запалив поминальну свічку

Президент вшанував пам`ять загиблих афганців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Харкові відвідав Меморіальний комплекс загиблим у Афганістані, де поклав квіти до пам’ятника. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, пам’ять загиблих воїнів В.ЯНУКОВИЧ та присутні вшанували хвилиною мовчання. Архієпископ Ізюмський, вікарій Харківської єпархії УПЦ ОНУФРІЙ відправив заупокійну літію. Після завершення церемонії глава держави відвідав Храм ікони Божої Матері «Взисканіє погібших», де запалив поминальну свічку. Архієпископ ОНУФРІЙ вручив В.ЯНУКОВИЧУ Озерянську ікону Божої Матері – покровительки Слобожанщини. Президент подарував архієпископу «Історію православія». Участь у заході взяли представники Харківської облдержадміністрації, міської влади, ветерани-афганці, матері загиблих в Афганістані воїнів.

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