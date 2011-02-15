Азаров прирівняв історію з близнятами до зникнення Климентьєва

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що журналістів в Україні не переслідують.

Як повідомляє ІноЗМІ, про це він сказав в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави.

Коментуючи критичну інформацію правозахисних організацій із приводу ставлення влади України до журналістів, М.АЗАРОВ сказав: «Усе це загальні слова. Я хотів би почути про конкретні приклади. Де ми погано ставимося до журналістів?.. Так, зникла одна людина. Але уряд яке має до цього відношення? Подивіться, про кого йшлося? Про журналіста з харківської газети. Він критикував владу? Ні. Ми його не знали. На жаль. Нам шкода, що поки ми не змогли досягти такого становища, за якого люди в країні не пропадають і не зникають», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що зараз, приміром, уся Європа стежить за історією двох зниклих у Швейцарії дівчаток-близнят. «Це трагедія для сім`ї і для країни. Чи означає це, що французький уряд не забезпечив умов, за яких не губляться діти? І ми не можемо забезпечити такі умови, щоб люди не страждали від злочинності. Ця людина (харківський журналіст Василь КЛИМЕНТЬЄВ - УНІАН) зникла не тому, що хтось із уряду вирішив із ним так вчинити», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня 2010 року. За фактом зникнення журналіста Дзержинським райвідділом міліції Харкова було порушено кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство».