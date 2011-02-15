Янукович звільнив ще кількох високопосадовців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив ряд керівників центральних органів виконавчої влади.

Тексти відповідних указів від 14 лютого розміщені на сайті глави держави.

Зокрема, звільнено Андрія БОГДАНА з посади заступника міністра Кабінету міністрів – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики; Юрія ЧЕРЕДНИЧЕНКА – з посади першого заступника міністра вугільної промисловості; Андрія ЗАХАРАША та Олександра КРОПИВНОГО – з посад заступників голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я; Миколу ПРИСТУПУ – з посади заступника голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва згідно з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого глава держави також звільнив Михайла БРОДСЬКОГО з посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Валерія МУНТІЯНА - з посади заступника міністра економіки.