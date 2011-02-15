Янукович порадив Добкіну зайнятися іміджем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ для залучення інвестицій розробити іміджеву програму регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Президент дав у ході розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ у Харкові.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що реальною проблемою, яка існує сьогодні у регіонах, є відсутність належної інфраструктури для залучення інвестицій. Зокрема, він наголосив на необхідності інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності.

«Будь-який інвестор, якого ви будете запрошувати до себе, він приїде до вас, і зразу постане питання: ваша картка, візитівка області. Ця інформація повинна бути розроблена на різних носіях інформаційних, і вона у вас повинна бути. Крім того, безумовно, треба шукати можливість, як її розповсюджувати, цю інформацію про регіони», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що для поширення інформації про свої економічні можливості регіон має брати участь в інвестиційних форумах. Також, на думку В.ЯНУКОВИЧА, на Харківщині повинне бути організоване навчання менеджерів, які матимуть необхідні знання для роботи з інвестиціями.

«Далі вже проведення й участь у різних інвестиційних форумах. Створення інфраструктури, проведення у регіоні виставкового центру, спеціалізованого, підготовка бази і створення іміджевої програми регіону. Україна – це держава регіонів, і кожен регіон має свої привабливі сторони, має особливості, різна інфраструктура, різна структура економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, така робота дасть потенційному інвестору зрозуміти, наскільки «ви здатні створити ті умови, про які він мріє».

«Я просив би вас попрацювати у цьому напрямку, хоча я знаю, що ця робота вже у регіоні йде, але вона не настільки на високому рівні організована, як, мені здається, цього заслуговує Харківщина. Іміджева програма дасть можливість вам тут на місці самим побачити ваші нові можливості», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.