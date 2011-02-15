На новій посаді Бродський займатиметься тими ж питаннями

Екс-голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ продовжить працювати в структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, і займатиметься тими самими питаннями, що й на попередній посаді.

Про це УНІАН повідомило джерело з оточення М.БРОДСЬКОГО.

«Михайло Юрійович займатиметься тими самими питаннями підприємницької діяльності, якими займався на посаді голови Держкомпідприємництва», – сказав співрозмовник агентства.

Крім того, він припустив, що сфера діяльності М.БРОДСЬКОГО може навіть розширитися за рахунок заняття питаннями дерегуляції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 14 лютого ц.р. звільнив Михайла БРОДСЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва).