У чому полягає стратегічне партнерство України і Росії?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству закордонних справ остаточно узгодити з російською стороною проект Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства з метою її підписання в рамках п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у відповідному дорученні глави держави від 14 лютого.

Зокрема, на виконання домовленостей, досягнутих у ході робочого візиту до Російської Федерації для участі у четвертому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії (УРМК) 26 листопада 2010 року В.ЯНУКОВИЧ доручив МЗС остаточно узгодити з російською стороною проект Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства з метою її підписання в рамках п’ятого засідання УРМК.

Крім того, з метою активізації переговорного процесу з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України доручено визначити пріоритетні завдання на 2011 рік та затвердити перелік угод із російською стороною, які потребують першочергового укладення.

Згідно з дорученням Президента України, також має бути підготовлена до підписання Програма економічного співробітництва України та Російської Федерації на 2011-2020 роки.

Низці керівників центральних органів виконавчої влади глава держави доручив підготувати пропозиції щодо проектів, які можуть бути реалізовані спільно Україною та Російською Федерацією з третіми країнами, а також з Європейським Союзом, для подальшого їх обговорення з російською стороною у рамках галузевих підкомісій Комітету з питань економічного співробітництва УРМК.

З метою подальшого спрощення процедури перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних територій України та Росії уряду України доручено підготувати до підписання проекти двосторонніх документів, зокрема Угоди про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та РФ, а також Угоди про співробітництво і взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон.