Оніщук: Янукович не має прав на повноваження Кабміну

Екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК заявляє про неможливість здійснення Президентом управлінських функції, які за Конституцією належать Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Інституті правової політики, таким чином М.ОНІЩУК прокоментував зареєстровані у Верховній Раді законопроекти "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет міністрів України".

"Намагання окремих представників виконавчої влади обґрунтувати можливості здійснення Президентом управлінських функцій, що за Конституцією належать уряду, є неприйнятним на тлі усталеного розуміння верховенства Основного Закону, принципів правової держави та конституціоналізму",- сказав М.ОНІЩУК.

Екс-міністр юстиції підкреслив, що виключно Конституція визначає повноваження та порядок (спосіб) реалізації Президентом і Верховною Радою своїх функцій. "Це стосується також видів актів, на видання яких мають право вказані органи. Так, при цьому родовим конституційним поняттям для Верховної Ради є рішення (ч. 2 ст. 84 Конституції України), а форми актів - закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви (ч. 2, ст. 46 ЗУ “Про регламент Верховної Ради України”). Стосовно Президента родовим поняттям є акти, а їх формами - укази і розпорядження (ч. 3 ст. 106 Конституції України)", - зауважив він.

М.ОНІЩУК наголосив, що види актів Президента вичерпно визначені Конституцією і не можуть, на відміну від видів актів Верховної Ради, бути розширеними законом.

"Крім того, президентсько-парламентська форма правління, на відміну від президентської, не передбачає здійснення главою держави прямих розпорядчих дій та управлінських функцій стосовно міністерств та інших органів центральної виконавчої влади. Вказана функція за Конституцією належить уряду як вищому органу виконавчої влади, а ст. 1 ЗУ "Про Кабінет міністрів України" визначає, що Кабінет міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів", - зазначив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд парламенту проект Закону "Про центральні органи виконавчої влади", розроблений у розвиток, зокрема, частини 2 статті 120 Конституції України з урахуванням положень Закону "Про Кабінет міністрів України".

"Проект закону, відповідно до Конституції України, має визначити основні завдання, принципи і організацію діяльності центральних органів виконавчої влади, їх види, структуру, компетенцію, місце у системі органів виконавчої влади, соціальне та інше забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади", - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.