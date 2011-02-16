КМДА: міська влада не втручається у справи священників на кладовищах

Київська міська влада створює рівні умови представникам всіх релігійних конфесій для проведення відповідних обрядів на кладовищах міста.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України, йдеться у відповіді першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА на повторне депутатське звернення лідера НРУ Бориса ТАРАСЮКА щодо відсторонення керівництвом «Спецкомбінат ПКПО» духовенства Української Православної Церкви Київського Патріархату від проведення поховань.

Зокрема, у відповіді зазначено, що резолюція директора РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» Олексія ГОРОВОГО «До відома та використання в роботі» на листі керуючого справами УПЦ МП архієпископа МИТРОФАНА «можна неоднозначно розцінювати».

«Враховуючи важливість порушеного питання, керівництвом Головного управління ритуальних послуг було надано ретельне роз’яснення в ЗМІ, а також на сесії Київради стосовно невтручання Ритуальної служби м. Києва у діяльність священнослужителів різних конфесій», – зауважив О.МАЗУРЧАК у своїй відповіді.

Перший заступник голови КМДА також поінформував Б.ТАРАСЮКА, що О.ГОРОВОГО з 12 січня 2011 року звільнено з посади директора Ритуальної служби м. Києва.