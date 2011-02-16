Нардепи просять ГПУ відпустити Луценка, Діденка та Макаренка

Близько 100 народних депутатів України поставили свої підписи під клопотанням до Генеральної прокуратури про звільнення з-під варти екс-мінітсра внутрішніх справ, лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА та інших екс-посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони” з посиланням на депутата ВР Юрія ГРИМЧАКА.

За даними прес-служби, сьогодні Ю.ГРИМЧАК передав до ГПУ клопотання про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, а також колишнього першого заступник голови “Нафтогазу” Ігоря ДІДЕНКА, екс-глави Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, екс-міністра екології Георгія ФІЛІПЧУКА та колишнього керівника Міноборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Підписи під клопотаннями поставили представники НУ-НС, БЮТ і позафракційні депутати. Жоден з депутатів з Партії регіонів свій підпис не поставив: “Обіцяли, але не змогли. Їм треба було порадитись з керівництвом”, - пояснив Ю.ГРИМЧАК.

За його словами, більше всього підписів поставлено під клопотанням за звільнення Ю.ЛУЦЕНКА.

Коментуючи вірогідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти після подачі цього клопотання, Ю.ГРИМЧАК сказав: “Ми ж всі розуміємо, що коли вчора пана КОРНІЙЧУКА випустили, то це ніяк не пов`язано з візитом голови Верховного Суду, тестя пана КОРНІЙЧУКА, до Президента України. Бо сьогодні прокуратура чесно і відповідально заявила, що слідчий сам прийняв таке рішення. Якщо йти за такою логікою, тоді повинні відпустити і всіх інших. Вони не становлять суспільної небезпеки, не займають високих посад в державі, щоб якимось чином впливати на хід слідства”.

На думку депутата, на цей момент є всі підстави для того, щоб звільнити Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти. “Для цього треба тільки бажання Генпрокуратури і нашої влади”, - вважає Ю.ГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, за даними “Народної самооборони”, 10 лютого генеральний прокурор Віктор ПШОНКА пообіцяв народним депутатам Ю.ГРИМЧАКУ, Андрію ПАВЛОВСЬКОМУ, Сергію ПОДГОРНОМУ та Олегу ТИЩЕНКУ переглянути питання щодо доцільності подальшого тримання під вартою Ю.ЛУЦЕНКА, І.ДІДЕНКА, А.МАКАРЕНКА, Г.ФІЛІПЧУКА та Є.КОРНІЙЧУКА.