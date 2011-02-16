Королевська пропонує 7 принципів пенсійної реформи

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА запропонувала 7 принципів, на яких повинна базуватися пенсійна реформа.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Верховній Раді голова парламентського комітету відзначила, що вся пенсійна реформа затівається заради економії 5 млрд. грн. При цьому руйнівна економічна політика уряду призвела до того, що тільки за два останніх місяці в країні з`явилося 150 тисяч нових безробітних. «Тільки з цієї причини надходження до Пенсійного фонду скоротилися на 1 млрд. грн. Водночас, створення 500 тисяч робочих місць дасть змогу збільшити відрахування до Пенсійного Фонду на суму близько 4 млрд. грн. на рік», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, «замість того, щоб шокувати людей пенсійною реформою, уряду требу було б зайнятися економікою: стимулюванням підприємництва, створенням умов для конкуренції і вільного ринку. Саме такі заходи призведуть до створення робочих місць, відповідно, зростуть і відрахування до Пенсійного фонду».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, пенсійна реформа на користь людей повинна базуватися на сімох принципах. «Це - справедливий податок на зарплату; модернізація економіки і створення робочих місць; справедлива пенсія: скільки заробив – стільки й нараховано пенсії; ефективне використання бюджетних коштів на реформи, а не на проїдання; нові стандарти соціального забезпечення; європейська якість життя. І останній принцип – «чинник бабусі», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що обсяг соціальних відрахувань в Україні – один з найвищих у світі. Українець платить до соціальних фондів 43% зарплати, тоді як житель США – 27%, ЄС – в середньому 19%. «Не дивно, що в Україні близько 120 млрд. грн. зарплат на рік видаються в конвертах. Виведення зарплати з тіні дасть змогу збільшити надходження до пенсійного фонду на 42 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує нинішній дефіцит Пенсійного фонду», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради наполягає, що люди, які одержували середню зарплату, повинні одержувати й середню пенсію: «Сьогодні ж ми маємо зрівнялівку - 55% пенсіонерів одержують пенсії, наближені до мінімальної. Україні необхідна система персональних накопичувальних рахунків, яка гарантуватиме гідну старість, аби кожен знав - чим більше він заробляє, тим більшу він одержуватиме пенсію».

На її думку, дефіцит Пенсійного фонду повинен покриватися не за рахунок малоімущих, а за рахунок бюджетної економії. «Навіщо підвищувати пенсійний вік для жінок, щоб заощадити 500 млн. грн., і при цьому на 400 млн. збільшувати витрати на утримання держорганів?, - запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Необхідно не на словах, а на ділі скоротити витрати на утримання чиновників і депутатів, а також ліквідувати схеми розкрадання держбюджету».

Найважливішою складовою частиною пенсійної реформи Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає впровадження якісно нових стандартів соціального забезпечення, перегляд споживчого кошика, аби таким чином добитися реального поліпшення якості життя і збільшення його тривалості. «За тривалістю життя Україна посідає 113 місце у світі. Тому на підвищення пенсійного віку можна йти тільки після реформи охорони здоров`я. Вже сьогодні людям старшим за 50 років знайти роботу фактично неможливо. Це означає, що країні потрібна система перекваліфікації і постійного освіти кадрів, яка дасть змогу людям бути конкурентним на ринку праці аж до досягнення пенсійного віку», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи «чинник бабусі», народний депутат відзначила, що молодим сім`ям в Україні проблематично знайти місце в дитсадочку для своєї дитини. І далеко не кожен сьогодні може скористатися послугами платної няні. «Тому, доки батьки на роботі, вихованням дітей займаються бабусі. Підвищивши пенсійний вік, уряд змусить бабусь шукати роботу. Перш ніж проводити таку реформу, необхідно відновити в країні систему дошкільних установ, доступних для всіх жителів України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.