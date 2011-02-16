У ГПУ заявляють, що Тимошенко намагається дискредитувати слідство

У Генеральній прокуратурі спростовують заяву екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заборонив слідчим давати дозвіл на її поїздку до Брюсселя.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Відділу зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Зокрема, як зазначили в ГПУ, учора Ю.ТИМОШЕНКО заявила про те, що начебто працівники прокуратури повідомили їй про те, що «готові були відпустити її до Брюсселю, але у них була пряма заборона Президента».

У зв’язку з цим у ГПУ наголосили, що такі висловлювання не відповідають дійсності.

За словами авторів заяви, прокуратура, як незалежний державний орган, діє у суворій відповідності до вимог Конституції та законів Україні. “Отже, слідчий у особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, як процесуально самостійна особа, прийняв рішення про відмову екс-прем’єр міністру Юлії ТИМОШЕНКО у задоволені її клопотання щодо можливості здійснити поїздку за кордон. Він мотивував це тим, що на вказаний час було призначено слідчі дії у справі”, - підкреслили в ГПУ.

Таким чином, додали в Генпрокуратурі, “Юлія ТИМОШЕНКО вкотре своїми заявами намагається дискредитувати слідство та маніпулювати суспільною думкою заради своїх політичних інтересів”.