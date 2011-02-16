Адвокат Луценка має три доби

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН оскаржить подовження арешту свого підзахисного в апеляційному суді.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами адвоката, для цього, згідно з законом, у нього є три доби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва подовжив Ю.ЛУЦЕНКУ арешт до 26 квітня.