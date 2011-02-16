Адвокат Луценка має три доби
20:23, 16 лютого 2011Політика
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Оскарження надійде до апеляційного суду
Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН оскаржить подовження арешту свого підзахисного в апеляційному суді.
Про це він заявив у коментарі УНІАН.
За словами адвоката, для цього, згідно з законом, у нього є три доби.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва подовжив Ю.ЛУЦЕНКУ арешт до 26 квітня.
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