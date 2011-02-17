Сушкевич: підвищення пенсійного віку урядові не допоможе

Запропонована пенсійна реформа свідчить про несистемні кроки уряду в цьому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ вчора під час парламентських слухань «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення».

Він зазначив, що «в мене є підозри, що ні Міністерство економіки, ні Міністерство фінансів не були залучені до цієї роботи».

В.СУШКЕВИЧ наголосив, що уряд, пропонуючи підвищення пенсійного віку, сподівається на додаткове поповнення Пенсійного фонду на 500 млн. грн. в рік. Він вважає, що такі сподівання марні, оскільки «поки йдуть розмови навколо цієї проблематики, громадяни України використовують усі можливості для дострокового виходу на пенсію”.

При цьому В.СУШКЕВИЧ навів приклад одного з районів (не уточнив, про який район йде мова – УНІАН) Київської області, де наприкінці 2010 – на початку 2011 року у зв’язку з виходом на пенсію звільнилися понад 100 осіб з числа педагогів, медиків і міліціонерів. За його словами, йдеться про людей, які мали стати пенсіонерами через рік і пізніше, але пішли на пенсію вже сьогодні, у свою чергу створюючи «додатковий дефіцит Пенсійного фонду».

«Ця ситуація, на жаль, глобальна по всій країні», - додав він.

В.СУШКЕВИЧ висловив сумнів, чи готовий на сьогодні ринок праці до збільшення пенсійного віку і чи не вийде так, що люди поповнять ряди безробітних та одержувачів різних видів соціальної допомоги.

В.СУШКЕВИЧ вважає, що уряд для стабілізації ситуації з пенсійним забезпеченням мав би провести заходи щодо виведення з тіні заробітних плат. За його словами, на сьогодні в Україні близько 120 тис. керівників підприємств, тобто понад 30%, одержують заробітну плату на рівні мінімальної – 941 грн. На його думку, якщо керівники підприємств задекларують свою зарплату хоча б на рівні середньої, тобто 2240 грн., то «річний бюджет Пенсійного фонду додатково поповниться на 700 млн. грн.»

У той же час депутат підкреслив, що для зменшення тіньової складової в заробітній платі «потрібна політична воля».

В.СУШКЕВИЧ також наголосив, що пріоритетом пенсійного реформування має бути вирішення проблеми трудової міграції українців. За його словами, сьогодні за межами держави, за різними оцінками, перебуває від 3 до 6,5 млн. громадян України. Він зазначив, що «якщо ці українці сплатять страхові внески лише в мінімальному розмірі, то Пенсійний фонд отримає додаткові ресурси в сумі 12 млрд. грн.».

Депутат також наголосив на необхідності вирішення питання щодо виплати заборгованості з заробітної плати, що дозволить також збільшити надходження до Пенсійного фонду. Він підкреслив, що на початок року не виплачено понад 1,3 млрд. грн. заробітної плати.

В.СУШКЕВИЧ піддав гострій критиці пропозиції уряду щодо пенсійного забезпечення інвалідів. За його словами, в уряді пропонують утричі збільшити – з 5 до 15 років - стаж, який необхідний інвалідам для призначення пенсії.

Він наголосив, що у ситуації, коли не виконується українське законодавство щодо працевлаштування інвалідів, такі кроки уряду спрямовані тільки на погіршення пенсійного забезпечення інвалідів.