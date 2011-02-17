У ВР головним борцем з корупцією тепер буде комуніст

Верховна Рада обрала народного депутата від КПУ Валерія БЕВЗА головою Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про внесення зміни до постанови ВР про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР 6-го скликання та обрання голови першого заступника, заступника, секретаря та членів спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації» проголосували 263 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, до цього даний комітет очолював Ігор КАЛЕТНІК, повноваження якого достроково припинено у зв’язку з переходом на роботу у виконавчу структуру влади. І.КАЛЕТНІК обіймає посаду голови Державної митної служби України.