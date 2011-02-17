Королевська буде неформальною «Карпачовою» в економіці?

Новостворена Рада підприємців при Верховній Раді України може стати ефективним інструментом комунікації між владою і бізнесом, - вважає директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО.

У переданому УНІАН коментарі він відзначає, що «політичні сили, які нині перебувають при владі, навіть коли мали опозиційний статус, демонстрували низький рівень роботи з так званими «групами лояльності» та і з громадським сектором к цілому».

«Державний апарат традиційно вважає за краще працювати з формалізованими об`єднаннями великих роботодавців. Тоді як малий і середній бізнес, через свою специфіку, роз`єднаний і малопомітний владою. Новостворена Рада підприємців при Верховній Раді може стати ефективним інструментом комунікації між владою і бізнесом», - вважає експерт.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, традиційно носії української влади звикли до лобізму з боку великих кампаній і корпорацій, тоді як унікальність досвіду дрібних підприємців в тому і полягає, що вони розв’язували свої проблеми не «по дзвінку», а «ногами торували» довгі коридори вітчизняних дозвільних органів. «Створення ж підприємницької ради при Верховній Раді дасть можливість сподіватися на налагодження ефективного діалогу малого і середнього бізнесу із законодавчою владою», - висловив переконання директор GMT group.

При цьому експерт відзначив, що «глава парламентського комітету з питань регуляторної політики Наталія КОРОЛІВСЬКА, яка ініціювала створення при ВР, має собі віддавати звіт у тому, що вона фактично перетворюється на неформального економічного омбудсмена з усіма випливаючими з цього наслідками».

На думку А.ЛУЦЕНКА, «ахіллесовою п`ятоюзаконодавчих ініціатив влади в економічній сфері є відсутність їх експертного обговорення. У разі вдалого запуску роботи Ради підприємців при ВР може утвердиться практика «четвертого», або попереднього, слухання законопроекту. Це відповідатиме європейським стандартам».

Як повідомляв УНІАН, ініціатива створення Ради підприємців при Верховній Раді належить Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ і ряду об`єднань підприємців малого і середнього бізнесу. До Ради підприємців входять близько 200 громадських організацій, які представлені у 24 областях України. Метою Ради є захист інтересів малого і середнього бізнесу, який формує 16% ВВП України.