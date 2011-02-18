Тимошенко: до мене відчувають недовіру, і правильно

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає неможливим об`єднуватися з тими нібито опозиційними силами, які контролює Партія регіонів.

"У них є "агресивна опозиція", радикальна, яку вони вирощують, щоб людей лякати. У них є "конструктивна опозиція", яку вони показують тим, хто хоче бачити таку. Але все це, по суті, департаменти Партії регіонів. А чи можна об`єднуватися з департаментами Партії регіонів? Ні", - сказала Тимошенко в інтерв`ю телеканалу ТВi.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може стати членом Євросоюзу, Юлія ТИМОШЕНКО зазначила: "Думаю, тоді, коли ми по-справжньому цього захочемо".

"Я переконана, що Україна стане членом європейської родини. Я думаю, що сьогодні і Європа була би готова Україну підтримати. А питання сьогодні в тому, що Україна йде у зворотному напрямку. Хто за нас зробить нашу внутрішню роботу? Хто за нас почистить стайні?" - зазначила вона.

Водночас лідер партії "Батьківщина" вважає, що кожна країна у виборі своїх лідерів має керуватися національними інтересами, а не симпатіями сусідніх держав. "Я не хочу, щоб власне в Україні самі політики найвищого рівня були п’ятою колоною, троянськими конями, тими людьми, через яких проводять антиукраїнську політику. І дуже правильно, що в деяких сусідніх державах до мене відчувають недовіру, тому що через мене провести будь-яку політику, крім української, неможливо", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.