Ющенку не подобається реакція Піскуна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує більш ефективної роботи від генерального прокурора, у тому числі реагування на дії Центральної виборчої комісії та Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

За словами Президента, він хотів би бачити більш ефективну роботу від Генеральної прокуратури і генерального прокурора Святослава ПІСКУНА персонально. «Мені важко допускати, що генеральний прокурор до сьогоднішнього дня не може відреагувати на безвідповідальні дії чи то ЦВК, чи то уряду по забезпеченню проведення чесних виборів. Ми про це з генеральним прокурором говорили декілька днів тому, коли він збирав свідчення з віце-прем’єрів і деяких державних службовців, але цю роботу, я вважаю, проведено недостатньо», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО висловився за організацію роботи судових і правоохоронних органів таким чином, щоб вони не заважали «вирішувати політичними методами політичну кризу».

«Сьогодні події навколо судової системи і Конституційного Суду зокрема віддаляють Україну від політичного врегулювання і приводять державу до таких обставин, які можуть ускладнити вихід із політичної кризи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У ході прес-конференції В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив на необхідності проведення судової реформи, а також забезпечення діяльності правоохоронних органів таким чином, щоб вони ефективно працювали над забезпеченням дотримання законності в державі і не втручались в політичні процеси.