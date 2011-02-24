Расмуссен: НАТО не має планів втручатися у ситуацію в Лівії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що Північноатлантичний альянс, як організація, не має планів втручатися у ситуацію в Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генсек НАТО сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

«Перш за все я не вважаю, що ситуація, яка зараз має місце в Лівії, несе безпосередню загрозу для НАТО чи для окремих країн Альянсу», - зазначив А.РАСМУССЕН:

Водночас, підкреслив він, такі заворушення, звичайно, можуть спровокувати хвилі міграції біженців.

«Але НАТО, як організація, не має планів втручатися у ситуацію в Лівії. До того ж ми не отримували жодних прохань чи запитів щодо цього», - заявив Генсек Альянсу.

У будь-якому випадку, за його словами, всі дії щодо врегулювання таких кризових ситуацій мають грунтуватися на відповідному мандаті ООН.