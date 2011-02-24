Черновецький підтвердив, що не подасть у відставку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз сьогодні заявив, що не має наміру подавати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на засіданні Київради, виступаючи перед депутатами.

«Що стосується моєї відставки. Це було б неправильно, мені, як маленькому хлопчикові, образитися зараз. Я не маленький хлопчик – мені 60 років цього року. Я говорив і говорю, я підтримую КМДА доти, доки вона робить в основному правильні кроки», - сказав мер.

При цьому він уточнив, що нинішній керівник Київської міськадміністрації «розмовляє з Кабінетом міністрів зрозумілою мовою, він член Партії регіонів, легко домовляється і в інтересах киян завершено багато будівництв», які були початі при попередній команді міської влади.

«Нам криза перешкодила», - виправдався Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, в нинішній ситуації він ображатися «не налаштований».

«Це було б зрадою тих людей, які мене обирали», - сказав мер.