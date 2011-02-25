Янукович запитає в Костусева, чи хотів той підняти собі зарплатню

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє поцікавитись у мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА, чи справді він ставив питання перед міською радою про підвищення собі заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

«КОСТУСЕВ - зрілий політик, і він не бідна людина. Я поцікавлюся, як тільки закінчиться ця програма. Якщо це правда, я попрошу, щоб він публічно дав на це питання відповідь», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ