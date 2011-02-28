Посол США цікавився питаннями судової реформи в Україні

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФТ відзначає, що для будь-якої держави надзвичайно важливим є існування незалежної судової влади, і це потрібно для утвердження правової держави та демократичного розвитку країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це він сказав під час зустрічі з головою ВСУ Василем ОНОПЕНКОМ.

Посол цікавився питаннями судової реформи в Україні, зокрема, змінами, які відбулися у статусі та повноваженнях Верховного Суду України.

В.ОНОПЕНКО поділився своїм баченням результатів проведеної в Україні судової реформи і тими проблемами, що виникли у діяльності найвищого судового органу України після прийняття закону про судоустрій i статус суддів.

«Ці проблеми, – наголосив голова Верховного Суду, – необхідно невідкладно розв’язувати на законодавчому рівні».

В.ОНОПЕНКО поінформував Дж.ТЕФТА про свою зустріч із Президентом України, на якій обговорювалися конкретні проблеми проведення судової реформи.

На прохання посла В.ОНОПЕНКО окремо зупинився на законопроекті № 7447, яким передбачається повернути певні повноваження Верховному Суду України. Однак, за словами В.ОНОПЕНКА, по-перше, цей проект передбачає далеко не повне відновлення конституційного статусу Верховного Суду, а, по-друге, містить окремі положення, які здатні перекреслити увесь його позитив. Йдеться, передусім, про проведення фактично примусового зменшення складу суддів Верховного Суду до 20-ти, що суперечить Конституції України – як загальним засадам функціонування судової влади, так і підставам та процедурі звільнення суддів у відставку.

В.ОНОПЕНКО висловив переконання, що така законодавча пропозиція у парламенті не пройде – з огляду на її очевидну неконституційність та невідповідність міжнародним стандартам правосуддя

Учасники зустрічі висловилися за продовження співпраці двох країн у правовій сфері, зокрема, спрямованої на зміцнення верховенства права та підвищення рівня судового захисту прав і свобод громадян.