Екс-мер Полтави каже, що його наступник розважає місто чутками

Колишній мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ спростовує звинувачення діючого мера міста Олександра МАМАЯ в порушенні законів України.

Про це сказано в повідомленні А.МАТКОВСЬКОГО, текст якого передано УНІАН.

На думку А.МАТКОВСЬКОГО, «на безвідповідальні заяви нинішнього міського голови Олександра МАМАЯ на його адресу впливає відсутність вищої освіти і досвіду роботи на керівних посадах».

«Йому, напевно, складно розібратися в нагальних проблемах і завданнях, які сьогодні стоять перед міською владою. І він розважає всіх нас плітками й надуманими висновками з приводу роботи свого попередника», - сказано в повідомленні.

Також А.МАТКОВСЬКИЙ пояснює нинішньому меру Полтави, що на виконання постанов Кабміну від 8 жовтня 2008 № 923 і від 20 травня 2009 № 489, що передбачають 10-денний термін для розгляду письмового звернення замовника, міська рада п`ятого скликання і її виконавчий комітет намагалися створювати необхідні умови для залучення інвестицій, розвитку підприємництва та створення робочих місць.

«Саме тому за необхідності ми проводили засідання міськвиконкому кілька разів на місяць. Проекти рішень, до речі, перевіряли й візували ті ж юристи, що й зараз працюють у виконкомі.

Окрім цього, хочу підкреслити, що за всі 4 роки на посаді міського голови, на відміну від нинішньої влади, субота не була вихідним днем ні для мене, ні для моїх заступників», - заявив екс-мер.

Що стосується питань приватизації об`єктів або виділення земельних ділянок, то, за словами А.МАТКОВСЬКОГО, «депутати попереднього скликання були зацікавлені в залученні додаткових коштів до бюджету розвитку міста для того, щоб виконувати свої зобов`язання перед виборцями, ремонтувати дахи, підвали, під`їзди, мережі, встановлювати освітлення, баки, ремонтувати лікарні, садки та школи, купувати автобуси».

Екс-мер зазначив, що «всі підприємці мали рівні можливості для отримання земельної ділянки або приватизації орендованого майна. Програми приватизації розглядалися й затверджувалися колегіально та публічно. Всі рішення сесій і виконкомів для ознайомлення розміщувалися на сайті. Тому всім, хто вміє користуватися комп`ютером, дуже легко знайти достовірну інформацію й побачити, що ніяких 47 підприємств або об`єктів комунального майна, до яких має відношення моя дружина або родичі, не існує». «Коментувати брехню щодо моїх родичів або неіснуючих кумів я не маю наміру», - заявив А.МАТКОВСЬКИЙ.

Також екс-мер Полтави вважає, що О.МАМАЙ за 100 днів при владі не зміг ознайомитися з документами, які є в його підлеглих. Зокрема, ці документи стосувалися роботи бюро технічної інвентаризації, яке було приватизовано ще в 90-х років за ініціативою облвиконкому.

Також він спростував чутки про те, що міське УКБ будувало приміщення для прийому громадян і делегацій, і кошти на це виділялися з бюджету.

«З бюджету ніколи не фінансувалася новобудова біля Краєзнавчого музею, і УКБ ніколи не продавало незавершене будівництво за цією адресою. Раджу нинішньому керівнику міста перед тим, як робити гучні заяви, перевіряти факти, документи. Було б непогано, якби інвентарбюро покращило умови для обслуговування громадян і переселилося в просторіше будівля. Але мені, як колишньому міському голові, відомо, що БТІ розташоване в приміщенні загальною площею понад 800 кв. м, і тому немає ніякого сенсу переїздити в двоповерхову офісну будівлю біля Краєзнавчого музею, площа якого, наскільки пам`ятаю, разом зі сходами не більше 700 кв.м. Я вдячний МАМАЮ за турботу про страхову компанію "Залізничні колії", але вона вже давно забезпечена власним приміщення на вул. Шевченка, 3», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 березня депутати міськради Полтави звернулися в прокуратуру з проханням притягти екс-мера міста А.МАТКОВСЬКОГО до відповідальності за перевищення службових повноважень. Вони вважають, що А.МАТКОВСЬКИЙ незаконно за день до виборів мера 31 жовтня 2010 року підписав розпорядження про виділення ділянки землі двом бізнесменам у самому центрі міста для будівництва торгово-офісного центру.

Мер Полтави О.МАМАЙ також заявив, що А.МАТКОВСЬКИЙ, перебуваючи у відпустці, вийшов на роботу у вихідний день 30 жовтня і підписав розпорядження, на основі якого виконком ухвалив вище зазначене рішення. Проте будівництво почалося без необхідних дозволів і проекту, а тому, на думку міського голови, є незаконним.

Вже на прес-конференції О.МАМАЙ заявив, що в результаті аудиту діяльності минулої влади, що проводиться, встановлено, що дружина А.МАТКОВСЬКОГО виступає співзасновником 47 підприємств, які раніше знаходилися в комунальній власності, а потім були продані й у результаті подальших перепродажів опинилися у власності дружини колишнього мера, його кума та інших родичів.