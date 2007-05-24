Указ про звільнення Піскуна (текст)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

З метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.Піскуна».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

24 травня 2007 року

Президент України також підписав Указ “Про тимчасове виконання обов`язків Генерального прокурора України”.

Тимчасово, до призначення у встановленому пунктом 25 частини першої статті 85, пунктом 11 частини першої статті 106 та частиною першою статті 122 Конституції України порядку Генерального прокурора України, покласти виконання обов`язків Генерального прокурора України на заступника Генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим ШЕМЧУКА Віктора Вікторовича.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

24 травня 2007 року