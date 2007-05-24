Ющенко створив ще одного кандидата в Президенти - Герман знає, хто це

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна Герман в сьогоднішньому інтерв`ю парламентським журналістам заявила: Президент України Віктор Ющенко, звільнивши з посади генпрокурора України Святослава Піскуна, зробив ще одну фатальну помилку. Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

«Своїм пером Ющенко підписав путівку на президентські вибори ще одному вірогідному кандидатові, оскільки після такого сюжету у Піскуна є дуже великі шанси йти на президентські вибори», - відзначила, зокрема, вона.

Ганна Герман упевнена, що Піскун спробував довести, що Генеральна прокуратора - це незалежний орган влади. На думку депутата-регіонала, не може бути кращої реклами, ніж подібне звільнення, «незалежного прокурора, який не став грати на руку ані одній, ані іншої команді».