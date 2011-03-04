В українців росте відраза до політики

У лютому 2011 року в ефірі семи провідних українських телевізійних каналів зафіксована найменша за останні 6 років увага до політичних новин.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати моніторингу новин провідних телеканалів за грудень 2010 року та лютий 2011 року оприлюднили сьогодні на прес-конференції у Києві Академія української преси та Інститут соціології Національної академії наук України.

“Зафіксована найменша увага до політичних новин в Україні за останні 6 років. Новини першого тижня лютого безпрецедентно деполітизовані”, - констатувала за результатами дослідження завідувач відділу масової комунікації Інституту соціології НАН України професор Наталя КОСТЕНКО.

Зокрема, уточнила вона, у лютому домінують деполітизовані новини: культура (16%), стихійні лиха, нещасні випадки на дорогах, проблеми екології (10%).

“Про злочинність повідомлялося частіше (5%), ніж про реформи в Україні (2%). Як і в грудні, не обговорюються проблеми прав і свобод громадян”, - зазначила соціолог.

Окрім цього, за результатами моніторингу, у лютому була найменша з червня 2004 року увага до політичних партій (9%), політичних персон (31%) та політичних інститутів (61%). Серед політичних інститутів найчастіше згадуються силові відомства (23% у лютому, 19% - у грудні), місцеві органи влади (19% у лютому, у грудні - 14%), міністерства (по 17%).

У лютому сумнівно оцінювалися Національний банк України (50% сумнівних оцінок) та місцеві органи влади (21%), у грудні – Адміністрація Президента (25%) та Верховна Рада (22%).

“Канали практикують селективний підхід до гострих, соціально значущих подій тижня. Проблеми прав і свобод, громадянського суспільства – на периферії уваги. Порівняно з минулим роком зросла частка нейтральних оцінок політичних інститутів. Увага до Президента найнижча за останні шість років, за увагою до інститутів лідирують силові відомства”, - додала Н.КОСТЕНКО.

Також дослідження засвідчило, що у лютому увага до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА виявилася найнижчою за останні шість років – 7% (у грудні – 11%). Водночас рейтинг інтересу новинних програм до політиків очолюють В.ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ (7% та 6% відповідно); міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ та міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ (по 3%).

“У лютому збільшується перевага представників влади і правлячої коаліції: 84% синхрону мали представники влади, 14% - опозиції та 2% - інші політики. Тільки представники влади говорять у новинах УТ-1. Частка прямої мови представників опозиції найбільша на “Новому каналі” (33%) і ТРК “Україна” (32%)”, - констатувала Н.КОСТЕНКО.

Щодо диференціації преференцій телеканалів автори дослідження зазначають, що “Інтер” спеціалізується на міжнародних новинах; СТБ - на політичних, транслюючи найбільше повідомлень з двома точками зору; на “1+1” найбільше повідомлень у конфліктному і негативному контекстах; Перший національний позиціонується як канал офіційних новин; “Новий канал” та ICTV намагаються у новинах уникати політичної однобічності; ТРК “Україна” віддає перевагу думкам громадян перед думками офіційних осіб.

Дослідження проводилося методом конвент-аналізу. Вибірка складається з вечірніх випусків новин семи українських телеканалів, моніторинг яких проводився упродовж одного тижня у грудні 2010 року та у лютому 2011 року.

Як заявляють автори моніторингу, достовірність результатів моніторингу становить до 95%.