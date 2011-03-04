Депутатам не цікаво, де взяли 33 млн на ремонт резиденції Януковича

Верховна Рада України не підтримала запит народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО (фракція "БЮТ-Батьківщина") до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про використання 33 млн. грн. на ремонт резиденції «Синегора».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний запит проголосували лише 33 народних депутата.

У запиті зазначається, що дані кошти використані у той час, коли відсутні кошти на “швидкі медичні допомоги” для сільських закладів охорони здоров’я, коли не виплачуються компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та не здійснюються інші соціальні виплати.