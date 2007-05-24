Луценко підтримує Бойка у його діях щодо ”Укртатнафти”

Лідер Громадського руху “Народна самооборона”, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО позитивно оцінює наміри НАК "Нафтогаз України" відновити державний контроль в керівництві ЗАТ "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська обл.).

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в ексклюзивному інтерв`ю агентству УНІАН.

"Ставлюся добре, мало того, багато для цього зробив, тому що свого часу МВС в ході свого розслідування зробило все, щоб повернути значний пакет акцій, незаконно приватизований певними власниками, саме Кременчуцького НПЗ...", - сказав він, відповідаючи на запитання: "Як Ви ставитеся до відновлення державного контролю в керівництві Кременчуцького НПЗ?".

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що "це - близько 18% акцій, які в результаті деяких процедур повинні перейти у власність держави і, отже, дати можливість державі керувати цим підприємством".

"В даному випадку необхідно знаходити баланс між інтересами татарської сторони, безумовно, не забуваючи про українські інтереси", - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я за те, щоб для початку були виправлені всі незаконні дії з приватизації цього підприємства", - підсумував лідер “Народної самооборони”.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Міністерство палива і енергетики України добиватиметься повернення в державну власність "спірного" пакета акцій у розмірі 18% статутного фонду “Укртатнафти”. “Безумовно, акції буде повернено, враховуючи спосіб, у який вони були придбані”, - зазначив Ю.БОЙКО.

Зазначимо, в квітні 2006 року Верховний Суд визнав правомірною покупку 18,296% акцій компанії «Укртатнафта» компаніями SeaGroup International plc. (Сієтл, США) і AmRuz Traiding AG (Швейцарія)

У вересні 2005 року Вищий господарський суд України визнав незаконним продаж 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта» компаніям SeaGroup International plc. і AmRuz Traiding.

У червні 2005 року «Нафтогаз України» оспорив у Вищому господарському суді продаж 18% акцій «Укртатнафти».

На 23 травня 2007 року були призначені загальні збори акціонерів "Укртатнафти", які відмінило правління компанії.

“Нафтогаз України” заявив про незаконний зрив загальних зборів акціонерів ЗАТ “Укртатнафта”, призначених на 23 травня 2007 року, менеджментом компанії.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

43,054% акцій «Укртатнафти» належать державі й передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 8,336% - компанії AmRuz Traiding AG (Швейцарія), яка, у свою чергу, контролюється «Татнафтою». SeaGroup International plc. володіє 9,96% акцій «Укртатнафти». 1,2% володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».