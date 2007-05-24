О 18.00 Ющенко дасть прес-конференцію

Сьогодні о 18.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться прес-конференція глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо політичної ситуації в країні.

Як повідомляє прес-служба Президента, передбачається пряма трансляція на НТКУ та «5 каналі».

Акредитація журналістів за телефонами: 255-65-01, 255-78-44.

Прес-конференція розпочнеться одразу по закінченні наради Президента України з керівниками силових структур, тому можлива затримка на кілька хвилин, зазначає прес-служба глави держави.