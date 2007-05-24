Ющенко проводить нараду з силовиками

Головна тема наради – політична криза в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду з керівниками силових структур та правоохоронних органів. Як повідомляє прес-служба глави держави, головна тема наради – політична криза в Україні. У нараді беруть участь в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС Олександр КІХТЕНКО, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олександр ГАЛАКА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, перший заступник міністра оборони Леонід ПОЛЯКОВ, виконувач обов’язків Генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК. Також на зустрічі присутні заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, Секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та перший заступник Секретаря РНБО Олександр ТУРЧИНОВ.

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