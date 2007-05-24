Ющенко уточнив: вчора він погодив з Януковичем ”робочу” дату виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що коаліція штучно затягує хід переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції після наради з керівниками силових відомств.

За словами Президента, він думав, що вчора під час переговорів з прем’єром було досягнуто повного розуміння. В.ЮЩЕНКО підтвердив, що було досягнуто домовленості про усі виборчі процедури, а також домовлено про дату виборів.

«Я відверто вам скажу, вчора на консультації, яка була у нас з прем’єр-міністром, ми досягли повного розуміння по врегулюванню цього питання. Була досягнута домовленість, через яку процедуру можна встановити спільну дату виборів, яка узгоджується з позиціями політичних сил. Ця дата була названа. Рішення, власне кажучи, було підтверджене і була домовленість, що до вечора на столі з’явиться протокол, який підпишуть члени робочої групи, співкоординатори групи Іван ПЛЮЩ і Микола АЗАРОВ і п’ять лідерів політичних партій… Мова йшла про підтверджену позицію. Мова була конкретною. На жаль допізна вчора цей протокол не з’явився», - сказав Президент.

За словами Президента, у нього склалося враження, що для коаліції переговори є “фікція”, спробою затягнути час.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього склалось враження, «що ті переговори, які йдуть вже протягом 50 днів для урядової більшості це є фікція. Це є спосіб затягнути час, сформувати тиски на судові органи, деморалізувати роботу ГПУ, зробити сигнали для суспільства, що влада не може і не здатна провести вибори», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО сказав, що не йдеться про його стосунки з прем’єром, йдеться про те, чому велика частина народних депутатів не може вже протягом тривалого часу зайти до залу, “чому їм некомфортно”.

Він також сказав, що погоджена з прем’єром дата є “робочою”.

“Яку вам дату назвати, якщо вона не підтверджена на папері?”, – сказав Президент.

Президент України підкреслив, що вирішити політичну кризу можна лише шляхом діалогу. Він висловив жаль, що замість круглого столу політичних сил за його спиною кожен день йде «шарлатанство, тиск, переслідування, підкуп, квітне політична корупція тільки з однією метою – показати, що демократичним процесом кризу врегулювати не можна», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні всі є свідками боротьби сил, які тягнуть до вчорашнього дня, «коли народним депутатом керували як бидлом із Банкової, і розказували де тобі завтра бути, в якій фракції, і за що голосувати». В.ЮЩЕНКО наголосив, що цього не буде. Він переконаний, що рішення політичної кризи знаходиться виключно в контексті коректного переговорного процесу.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що на жаль в нього сьогодні все менше і менше оптимізму щодо вдалого завершення переговорного процесу, але він в чергове підкреслив, що залишати вибори на осінь не можна. Він заявив, що бере на себе відповідальність і гарантує проведення демократичних виборів навіть на чинній правовій базі. Він переконаний, що не можна погоджуватись на пропозиції, які передбачають принаймні роботу двох сесій парламенту, зокрема це зміни до Конституції, або про реєстр виборців.