Рибачук написав заяву про звільнення?

Зараз заява, начебто, лежить на столі Президента. Поки не відомо, підписав її Віктор Ющенко чи ні.Така інформація надійшла з неофіційного джерела у Верховній Раді.

Дзвінок в Секретаріат ситуації не прояснив: там від коментарів просто відмовилися. І цим фактично підтвердили чутки, які циркулюють в кулуарах Верховної Ради.

Причини відставки називають різні. Згадують, наприклад, про нібито конфлікт, що був між керівниками виборчої кампанії блоку «Наша Україна» і Секретаріатом на парламентських виборах. Виходить, і Рибачук, і Роман Безсмертний, керуючи виборчою кампанією «НУ», «відповіли» за не дуже привабливий результат?

Є, втім, і інша версія. «Олег Рибачук йде, тому що в Секретаріаті йому працювати нецікаво, - поділилося думкою джерело у ВР. – Він, безумовно, талановитий бізнесмен, енергійний політик, але не канцелярист. Держсекретар, як відомо, дуже близький друг Президента, саме він познайомив Віктора Андрійовича з Катериною Чумаченко. Рибачук погодився очолити Секретаріат після відходу Зінченка і відставки уряду - це був дуже складний для глави держави момент». З чуток, главу Секретаріату працевлаштують за кордоном. Як альтернатива розглядаються посади посла в Швеції або Великобританії.

Обком з посиланням на "КП в Україні"