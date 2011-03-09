До 20-річчя Незалежності відкриється Музей визвольних змагань

До 20-ї річниці незалежності України Музей визвольних змагань у Львові буде відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку сьогодні під час зустрічі з лауреатами Шевченківської премії дав голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада та міська влада повинні і зроблять все для того, щоб 20-ї річниці Незалежності України цей музей було відкрито», - запевнив М.ЦИМБАЛЮК.