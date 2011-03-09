До 20-річчя Незалежності відкриється Музей визвольних змагань
20:16, 09 березня 2011Політика
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Губернатор обіцяв Шевченківським лауреатам
До 20-ї річниці незалежності України Музей визвольних змагань у Львові буде відкрито.
Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку сьогодні під час зустрічі з лауреатами Шевченківської премії дав голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.
«Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада та міська влада повинні і зроблять все для того, щоб 20-ї річниці Незалежності України цей музей було відкрито», - запевнив М.ЦИМБАЛЮК.
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