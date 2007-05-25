Коаліція знову запроваджує ”посиденьки” у парламенті
12:27, 25 травня 2007Політика
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Вихідні зіпсовані невідворотньо...
Народні депутати України, що входять до складу коаліції, мають намір встановити у парламенті у вихідні дні чергування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ.
За його словами, це робиться для того, аби не дати можливості представникам опозиції влаштувати якісь провокації.
«Ми будемо чергувати, а що вони будуть робити – ми не знаємо», - сказав Я.СУХИЙ.
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