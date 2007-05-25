Коаліція знову запроваджує ”посиденьки” у парламенті

Народні депутати України, що входять до складу коаліції, мають намір встановити у парламенті у вихідні дні чергування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ.

За його словами, це робиться для того, аби не дати можливості представникам опозиції влаштувати якісь провокації.

«Ми будемо чергувати, а що вони будуть робити – ми не знаємо», - сказав Я.СУХИЙ.