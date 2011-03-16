Вкладники «Родоводу» перекрили дорогу на Подолі

Вкладники "Родоводу" перекрили на півгодини дорогу на Подолі, щоб отримати свої депозити.

Як повідомляє кореспондент "Української правди",під банком зібралися люди, щоб отримати свої 150 гривень від вкладу.

Близько 17 години вкладникам повідомили, що гроші закінчилися. Після цього обурені люди перекрили дорогу.

"Але за півгодини цією дорогою їхав кортеж Януковича, тому сюди під`їхав автобус ОМОН і міліція, і вони відтіснили людей на тротуар", - розповів один з вкладників.

"Гроші привезли, і поки видають, але ми не впевнені, що на нас черга не закінчиться", - сказав він.

Відділення на Сагайдачного – єдине, яке повертає депозити. Люди щодня приїздять сюди, щоб отримати свої гроші, але часто повертаються ні з чим.