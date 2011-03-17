Єфремов прогнозує, що до «сенсорного пальця» вони ще повернуться

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що Верховна Рада повернеться до питання про запровадження сенсорної системи голосування депутатів наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу. (наступний пленарний тиждень у Верховній Раді буде з 5 по 8 квітня - УНІАН).

В той же час він зауважив, що повернення до розгляду цього питання можливе за умови доопрацювання відповідного проекту постанови та розробки змін до Регламенту ВР.

«Якщо проект постанови буде автором доопрацьований до наступного пленарного тижня, то ми зможемо повернутися вже наступного пленарного тижня», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, ВР відмовилась ухвалити рішення про запровадження особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної клавіші.

“За” ухвалення відповідного рішення проголосували лише 222 народних депутати з 428, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за це рішення фракція Партії регіонів та група «Реформи заради майбутнього».

Внесеним головою Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНИМ проектом постанови передбачалося впровадити у Верховній Раді модернізовану електронну систему підрахунку голосів картками, що передбачає реєстрацію та голосування народного депутата за допомогою сенсорної клавіші.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО, комітет в цілому підтримує постанову, але вважає, що відповідна система має бути впровадження тільки після відповідних змін у Регламент Верховної Ради.

Після цього на голосування була поставлена пропозиція про направлення на доопрацювання відповідного проекту постанови. “За” проголосували 254 народних депутати з 429.

При цьому В.ЛИТВИН пообіцяв, що він вже сьогодні зареєструє у ВР зміни до Регламенту з тим, щоб сенсорна система все-таки була введена в дію.