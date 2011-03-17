Льовочкін каже, що Янукович виступить у ВР на початку квітня

На початку квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він зазначив, що це буде не пізніше, ніж 8 квітня. При цьому глава АП додав, що конкретний день уточнюватиметься пізніше.