Льовочкін каже, що Янукович виступить у ВР на початку квітня
16:25, 17 березня 2011Політика
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Зі щорічним посланням
На початку квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.
Він зазначив, що це буде не пізніше, ніж 8 квітня. При цьому глава АП додав, що конкретний день уточнюватиметься пізніше.
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