Нардеп заявляє про «згвалтування із збоченням» у парламенті

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет міністрів України", який був внесений на розгляд парламенту Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 народних депутатів.

Зокрема, даним законом передбачено скасувати норму про те, що член Кабінету міністрів України (крім прем`єр-міністра України) може бути звільнений з посади Президентом України за поданням прем`єр-міністра України.

Таким чином, відтепер прем’єр-міністр не матиме права на подання щодо звільнення члена уряду. Тому законопроект, по суті, ухвалений в такому ж вигляді як і в першому читані, тобто як запропонував Президент України.

Відповідно до закону тепер Кабінет міністрів України не матиме повноважень щодо організації проведення єдиної державної політики у сфері державної служби. Також уряд не матиме повноважень, щоб утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати урядові органи відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджувати положення про зазначені органи.

Також законом передбачено забрати в уряду повноваження, згідно з якими для здійснення завдань з реалізації державної політики Кабінет міністрів України за поданням міністрів утворює у системі міністерств урядові органи, затверджує положення про них. Даним законом ліквідовано урядові комітети, а також інститути урядових органів, які діють в системі міністерств.

В законі передбачені положення, відповідно до яких перший віце-прем`єр-міністр України, віце-прем`єр-міністр України за рішенням Президента України очолює міністерство.

Керівники урядових органів призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом міністрів України за поданням міністра, у системі міністерства якого функціонують відповідні органи.

Також вилучено норму з нині діючого закону, що урядові органи відповідальні перед Кабінетом міністрів України, підзвітні та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та функціонують.

Даний закон відповідно до прикінцевих положень набере чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Під час обговорення народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) наголосив, що зміни ухвалювалися під тиском і впливом ззовні.

Він, звертаючись до головуючого на засіданні першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, зазначив: «те, що ви сьогодні робили – це згвалтування із збоченням».