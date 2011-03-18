Директор макїївської школи вигнала батьківські збори на мороз

У місті Макіївка Донецької області директор загальноосвітньої української школи №3, яку власті планують закрити, вигнала помічників народних депутатів і батьків учнів на вулицю проводити збори, на яких обговорювалося питання про недопущення закриття цього учбового закладу.

Про це кореспонденту УНІАН заявили обурені батьки учнів школи №3, а також помічник-консультант народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА Сергій ЧИРІН і помічник-консультант народного депутата Павла МОВЧАНА Марія ОЛЕЙНИК.

Батьки школярів пояснили, що самі вчора запросили М.ОЛЕЙНИК і С.ЧИРІНА на збори у присутності директора школи, щоб вони надали їм правову допомогу у відстоюванні своїх законних інтересів щодо недопущення закриття даного учбового закладу.

«Директор просто грубо виставила нас за поріг школи і відмовилася спілкуватися з нами, аргументуючи тим, що вона не хоче, щоб у зборів «було якесь політичне забарвлення» і щоб «тут збиралися політичні партії, - повідомили батьки. - Хоча ніхто з нас і не думав про політику, а думав про плачевну долю наших дітей, яка на них чекає, якщо буде закрита школа… Саме це болюче питання ми й хотіли обговорити».

Батьки повідомили, що вже надіслали свої протестні листи керівникам міста, області, країни, депутатам міської ради і народним депутатам України з проханням «припинити свавілля» і не допустити закриття макіївської школи №3. «Якщо не відмінять положення про закриття школи, ми застосовуватимемо екстрені заходи, перейдемо до акцій протесту», - процитували батьки текст свого звернення.

Вони висловили обурення тим, що їхнє звернення поки залишається без відповіді, і до всього цього директор вчора їх «виставила на вулицю, не вислухавши і не давши провести збори у приміщенні школи».

У свою чергу, М.ОЛЕЙНИК повідомила, що коли прийшла разом із С.ЧИРІНИМ на запрошення батьків у школу №3, директор зустріла їх і заявила, що не пропустить.

«Ми, звичайно, пройшли до класу. Але слідом зайшла директор і сказала: «Звільніть приміщення, я не дозволяю вам у державній установі зустрічатися з батьками». Ми сказали, що ми не лише з батьками, а разом з вами хотіли обговорити ситуацію, послухати всі аргументи щодо закриття школи», - повідомила М.ОЛЕЙНИК. За її словами, «директор сказала, що «цього не може бути, очистіть приміщення» і вигнала їх на вулицю.

С.ЧИРІН також обурений поведінкою директора, яка, за його словами, «хоче через коліно» примусити батьків учнів і громадськість замовкнути і покірно погодитися з рішенням міськох влади закрити українську школу № 3.

«Директор школи категорично заявила, що вона вирішує, проводити збори чи ні, настільки категорично, що після цього самі батьки пішли і проводили збори на порозі школи на холоді, під снігом», - сказав С.ЧИРІН.

Батьки також заявили, що мають намір «стукати в усі двері», звертатися до усіх партій, якщо керівники міста і області, які є представниками правлячої Партії регіонів, не чують їх, і запевнили, що готові проводити мітинги і протести, щоб захистити свої інтереси і інтереси своїх дітей.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».