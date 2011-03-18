Пшонка помітив, що злочинів проти журналістів з кожним роком усе більше

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що щорічно збільшується кількість злочинів, вчинених проти журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування депутатами інформації Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ щодо ходу розслідування справи про зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, інших резонансних справ, пов`язаних із захистом прав журналістів.

Зокрема, за словами генпрокурора, у 2008 році таких злочинів було 14, у 2009 – 20 та у 2010 – 33.

«Переважна більшість з них зазнали шкоди від загально кримінальних правопорушень», - сказав В.ПШОНКА.

В той же час, наголосив генеральний прокурор, злочини, які були пов’язані безпосередньо з професійною діяльністю журналістів, у 2008 році складали 1, у 2009 – 5 та 8 - у 2010 році.

Генпрокурор запевнив, що за наслідками кожного злочину вживалися адекватні заходи для їх розкриття та розслідування.