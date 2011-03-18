Азаров: Україна робить усі необхідні дії для подачі заявки в ЄС

Україна робить усі необхідні дії для подачі в перспективі заявки на членство в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками британського бізнесу.

«Україна робить усе від неї залежне для того, щоб через певний час подати заявку про вступ до Європейського Союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, зазначив прем`єр, робляться активні дії для зростання показників розвитку економіки, зростання добробуту людей і створення правової держави.

«Підписання угоди про зону вільної торгівлі відкриє шлях до підписання угоди про політичну асоціацію, й крок за кроком ми з вами разом рухатимемося до тієї мети, яка поставлена у нас і законодавчо – в законі про основи внутрішньої та зовнішньої політики, - і записана в програмі Президента України та в інших документах, у тому числі й урядових», – сказав М.АЗАРОВ.